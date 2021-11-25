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Гаджи Гаджиев: Селихов может получить вызов в сборную к стыковым матчам

«Спартак» одержал победу над «Наполи» со счетом 2:1.
25 ноября 2021 13:28
автор: Александр Бойченко

Известный тренер Гаджи Гаджиев считает, что у голкипера московского «Спартака» Александра Селихова есть хорошие шансы попасть в сборную России к стыковым матчам, которые продут в марте следующего года.

«Игра Селихова была на самом деле великолепной, благодаря нему «Спартак» сумел одержать победу. Я думаю, в марте он может получить вызов в сборную России, если продолжит так играть. Тренер вратарей сборной Кафанов вызывает голкиперов, чтобы познакомиться с ними, поэтому может вызвать и Селихова», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

Напомним, что после успеха в матче с неаполитанцами красно-белые возглавили группу С, набрав 7 очков и имея преимущество в личных встречах с «Наполи».

9 декабря «Спартак» сыграет в Польше против «Легии», а «Наполи» примет «Лестер».

источник: Metaratings.ru
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