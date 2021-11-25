Ван дер Варт: Месси, в отличие от Роналду, ходит пешком по полю в последних играх - ему не стыдно?

Известный голландский голкипер Рафаэль Ван дер Варт раскритиковал форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, который, по его словам, перестал на 100 процентов выкладываться на футбольном поле.

«Я опечален Лионелем Месси. Это вопрос воли. Либо ты хочешь играть в футбол, либо нет.

Криштиану Роналду, например, даже если это два разных игрока по своему типу, борется и всегда хочет вывести свою команду на новый уровень. Месси время от времени ходит по полю, и я думаю: «Тебе не стыдно?», - приводит слова Ван дер Варта Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Лиги чемпионов Месси принял участие в четырех встречах парижской команды, в которых смог забить три мяча.