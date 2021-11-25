Кобелев: Сравните игру Мозеса и Клаудиньо в последних матчах - небо и земля!

Экс-тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил победу московского «Спартака» над «Наполи» во втором очном матче (2:1), а также выделил игру Виктора Мозеса против итальянцев и полузащитника «Зенита» Клаудиньо против «Мальме» в Лиге чемпионов.

«Прежде всего, нужно поздравить «Спартак» с победой над сильным итальянским клубом. Причём уже второй раз за групповой турнир. Это действительно дорогого стоит. Счёт на табло, он перекрывает всё остальное.

Мы видели Мозеса против «Наполи» и Клаудиньо против «Мальмё». Небо и земля. Один просто провалил матч, его заменили, а второй провёл игру на весьма высоком уровне. Вот и пойди пойми, что в головах у этих легионеров (смеётся)», - цитирует Кобелева «СЭ».

Напомним, что после успеха в матче с неаполитанцами красно-белые возглавили группу С, набрав 7 очков и имея преимущество в личных встречах с «Наполи».

9 декабря «Спартак» сыграет в Польше против «Легии», а «Наполи» примет «Лестер».