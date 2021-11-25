Баринов - о победе «Спартака» над «Наполи»: Обидно! Знаете почему? Потому что могут же!

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов отреагировал на победу московского «Спартака» над итальянским «Наполи» (2:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«С удовольствием посмотрел матч. Обидно! Знаете почему? Потому что могут же! Я всегда болею за наши команды. Мне кажется, любому нормальному болельщику было бы приятно возвращение «Спартака» в ту форму, в которой он может быть. И с организацией игры все получилось вчера», - приводит слова Баринова «СЭ».

Напомним, что дубль оформил нападающий красно-белых Александр Соболев.

После этой победы «Спартак» набрал семь очков и возглавил группу С, у «Наполи» столько же очков, но он уступает москвичам по личным встречам.

Добавим, что 9 декабря «Спартак» сыграет в Польше против «Легии», а «Наполи» примет «Лестер».