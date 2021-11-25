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Деменко считает, что Кокорина надломила тюрьма

Ранее сообщалось, что форвард может покинуть «Фиорентину» и перейти в один из клубов России или Катара.
25 ноября 2021 16:18

Бывший футболист московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине. Ранее СМИ сообщали, что форвард может перейти в один из клубов России или Катара.

«Если «Урал», то это один вопрос. А если мы говорим о хороших клубах, то… Саша в «Урале» - это немного не то, чего он бы сам хотел. А если Катар, то там будут другие условия, и он уже будет просто доигрывать. Другое дело, что его немного подломила вся ситуация с тюрьмой, плюс те моменты, что «Фиорентина» доверия не дала, «Спартак» тоже, и вот это все сыграло свою роль», - приводит слова Деменко «Газете.Ru».

В нынешнем сезоне форвард трижды выходил на поле в серии А с замены, проведя в общей сложности 27 минут в игре. Нападающий перешел в стан «фиалок» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро 27 января 2021 года. С тех пор Кокорин сыграл лишь в семи матчах флорентийцев.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость россиянина составляет 3,5 млн евро.

источник: «Газета.Ru»
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