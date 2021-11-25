Рангник готов покинуть «Локомотив» и занять должность временного главного тренера «МЮ»

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник готов оставить свою должность в московском клубе, чтобы присоединиться к «Манчестер Юнайтед» в качестве временного главного тренера, но только если ему будет отведена значимая роль в английской команде по окончании текущего сезона. Об этом сообщается в твиттере Utdreport со ссылкой на Times Sport.

Ранее в СМИ сообщалось, что на пост главного тренера «МЮ» претендуют экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан, Эрик тен Хаг, возглавляющий «Аякс», а также Юлен Лопетеги и Брендан Роджерс, тренирующие «Севилью» и «Лестер» соответственно.

Напомним, что Сульшер покинул пост главного тренера манкунианцев 21 ноября из-за неудовлетворительных результатов. Норвежец руководил «Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 года. В нынешнем сезоне команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков после 12 матчей.