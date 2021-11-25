Агент Тиля сообщил, вернется ли Гус в «Спартак» зимой

Футбольный агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы нидерландского полузащитника Гуса Тила, рассказал о будущем своего клиента.

«Гус будет в «Фейеноорде» весь сезон. Он в Москву этой зимой не вернется», - приводит слова ван Куперена «СЭ».

Добавим, что Тил принадлежит московскому «Спартаку», в который он перебрался в августе 2019 года. Сумма трансфера полузащитника из клуба «АЗ Алкмар» составила 16 миллионов евро. В составе москвичей хавбек провел 24 встречи, отличившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В текущем сезоне за «Фейеноорд» вингер провел 22 матч, в которых забил 14 мячей и отдал два ассиста.