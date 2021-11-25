Арабский фонд отказался от покупки акций «Спартака» и может нацелиться на ЦСКА

Арабский фонд Mubadala отказался от покупки акций московского «Спартака». Сообщает, что инвесторы могут переключить свое внимание на ЦСКА.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», фонд отказался от сделки после ознакомления с инфраструктурой красно-белых, а также с тем, как функционирует клуб.

Напомним, в начале ноября этого года в российских СМИ появилась информация о том, что руководство »Спартака» заинтересовано в продаже 20 процентов акций клуба компании City Football Group, принадлежащей королевской семье Абу-Даби. Данная организация является владельцем «Манчестер Сити».

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ушел от ответа на вопрос о покупке клуба шейхами из ОАЭ.

После 15 сыгранных туров подопечные Руя Витории занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Отставание от зоны еврокубков составляет шесть очков.