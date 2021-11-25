Президент «Урала» заявил, что у клуба нет денег на трансфер Кокорина

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что у клуба нет финансовых возможностей для приобретения нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Если бы он позвонил мне и сказал: «Григорий Викторович, возьмите меня к себе в «Урал», то я бы ему ответил: «Конечно, Сань, приезжай». Но у нас нет таких денег, которые он хотел бы зарабатывать. Я даже не знаю, на какую зарплату рассчитывает Кокорин», - приводит слова Иванова РИА Новости.

В нынешнем сезоне форвард трижды выходил на поле в серии А с замены, проведя в общей сложности 27 минут в игре. Нападающий перешел в стан «фиалок» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро 27 января 2021 года. С тех пор Кокорин сыграл лишь в семи матчах флорентийцев.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость россиянина составляет 3,5 млн евро.