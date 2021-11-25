«Спартак» все еще ведет переговоры с арабским фондом по поводу продажи акций клуба

Стали известны детали переговоров между «Спартаком» и представителями City Football Group, принадлежащей королевской семье Абу-Даби, по поводу возможной продажи 20 процентов акций московского клуба.

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», недавно в Москве во время встречи с руководителями красно-белых присутствовал директор по стратегии City Football Group Дон Дрансфилд. Вместе с ним вел переговоры со столичной командой один из английских тренеров, ранее успешно работавший в России.

По информации источника, в данный момент стороны все еще обсуждают возможную сделку – окончательное решение еще не принято. Ранее известный инсайдер Иван Карпов сообщил, что арабский фонд отказался покупать «Спартак» и готов переключить свое внимание на ЦСКА.

Напомним, что City Football Group является владельцем английского клуба «Манчестер Сити».