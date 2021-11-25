Венский «Рапид» не может себе позволить подписание контракта с Тедеско

Экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско не станет главным тренером венского «Рапида».

Как сообщает портал Peter Linden, австрийский клуб был заинтересован в приглашении 36-летнего специалиста, однако команда не готова платить немцу зарплату, в три раза превышающую их предложение.

По информации источника, экс-тренер красно-белых может продолжить свою карьеру в «Герте».

Напомним, Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года. В прошлом сезоне столичная команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата России.