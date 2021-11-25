Форвард «Спортинга» Гонсалвеш признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что фланговый нападающий лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвеш стал лучшим игроком по итогам пятого тура Лиги чемпионов.

Отметим, что 23-летний португалец помог своей команде одержать домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» (3:1), отличившись двумя забитыми мячами. Тем самым, лиссабонцы гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира.

По информации источника, Гонсалвеш обошел в голосовании полузащитника «Лейпцига» Эмиля Форсберга, а также форвардов Себастьяна Аллера и Эдина Джеко, выступающих за «Аякс» и «Интер» соответственно.