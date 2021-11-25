Реднапп – о возможном уходе Рангника в «Манчестер Юнайтед»: На его месте я бы остался в «Локомотиве»

Экс-наставник «Тоттенхэма» Гарри Реднапп высказал свое мнение по поводу того, что Ральф Рангник, занимающий пост руководителя по спорту и развитию в «Локомотиве», может стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Ранее появилась информация, что немецкий специалист готов временно возглавить английский клуб, если по окончании сезона-2021/22 он получит значимую роль в структуре «красных дьяволов».

– Насколько я могу судить, они зовут его временным тренером, а на постоянной основе хотят видеть Почеттино или Роджерса. Какой смысл ему приезжать? Максимум что он получит – шесть месяцев, а затем они точно приведут нового тренера. На месте Рангника я бы остался в «Локомотиве». В Англии он получит временную работу, так что в Москве ему точно будет лучше, – приводит слова Реднаппа «РБ-Спорт».

Напомним, что 21 ноября «МЮ» объявил об уходе Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера клуба – он тренировал команду с декабря 2018 года. В нынешнем сезоне «манкунианцы» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков после 12 сыгранных туров. Отставание от лидирующего «Челси» составляет 12 очков.