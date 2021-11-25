«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с Рангником по поводу контракта до конца сезона-2021/22

Руководитель по спорту и развитию в «Локомотиве» Ральф Рангник в ближайшее время возглавит «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орстейн на своей странице в Twitter.

Согласно данным источника, руководство «красных дьяволов» договорилось с немецким специалистом о деталях контракта. Отмечается, что 63-летний Рангник займет пост исполняющего обязанности главного тренера английской команды до конца текущего сезона, а затем он будет консультировать «манкунианцев» на протяжении двух лет.

Также Орстейн сообщил, что в данный момент успешное завершение данной сделки зависит от «Локомотива», который должен дать разрешение на отъезд немецкого специалиста в Англию.

Напомним, что Рангник приступил к своей должности в московском клубе с июля 2021 года. В данный момент железнодорожники занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков по итогам 15 сыгранных туров.