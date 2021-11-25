Стадион «Лужники» может принять первый стыковой матч сборной России в рамках отбора к ЧМ-2022

Стало известно о том, где может состояться полуфинальная игра сборной России в рамках стыковой встречи квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Как утверждает «РБ-Спорт», матч с участием подопечных Валерия Карпина, вероятнее всего, пройдет на стадионе «Лужники». При этом отмечается, что игра может пройти в Волгограде, Краснодаре или Ростове-на-Дону.

По информации источника, предматчевый сбор сборной России должен состояться в турецком Белеке.

Напомним, что Россия проведет свой первый матч на стадии стыков 24 марта, а финальная встреча запланирована на 29 марта. Соперник национальной команды будет известен завтра, 26 ноября, по итогам жеребьевки. Отметим, что российской сборной попадется одна из следующих команд: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция и Чехия.