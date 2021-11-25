«Локомотив» – «Лацио»: Худяков займет место голкипера в стартовом составе железнодорожников

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Лацио» на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что игра между командами состоится сегодня, 25 ноября. Начало – в 20:45 мск. Главным арбитром предстоящей встречи был назначен португалец Артур Диаш.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Мурило, Рыбус, Марадишвили, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский, Лисакович, Камано.

«Лацио»: Стракоша, Хюсай, Ачерби, Фелипе, Патрик, Башич, Лейва, Луис Альберто, Дзакканьи, Иммобиле, Андерсон.

На данный момент подопечные Маркуса Гисдоля занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице группы E, набрав два очка. Римляне идут на второй строчке с пятью очками.

В матче второго тура итальянский клуб обыграл железнодорожников в столице Италии со счетом 2:0.