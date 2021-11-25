Женская сборная России одержала разгромную победу над Азербайджаном в рамках отбора к ЧМ-2023

Матч квалификации к чемпионату мира-2023 между женскими сборными Азербайджана и России, который прошел в Баку, завершился победой российской команды со счетом 4:0.

В составе победительниц голы забили Марина Федорова (16-я минута), Алсу Абдуллина (28), Алена Андреева (43) и Маргарита Черномырдина. (90+5).

Отметим, что подопечные Юрия Красножана выиграли свой пятый матч кряду в отборочном турнире и располагаются на втором месте в турнирной таблице группы E, набрав 15 очков. Азербайджан идет шестым (0 очков).

30 ноября Россия сыграет в гостях против Дании, а Азербайджан в тот же день на своем поле примет Черногорию.

Чемпионат мира-2023

Квалификация

Группа Е

5-й тур

Азербайджан (жен.) – Россия (жен.) – 0:4 (0:3)

Голы: Федорова, 16. Абдуллина, 28. Андреева, 43. Черномырдина, 90+5.