Гол Вагнера Лава не помог «Кайрату» набрать очки в матче Лиги конференции против «Базеля»

Футболисты «Кайрата» на своем поле уступили «Базелю» (2:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций.

В составе хозяев голы забили Камо Оганесян (56-я минута), а также Вагнер Лав (23). Напомним, что ранее в своей карьере бразилец защищал цвета ЦСКА. У гостей забитыми мячами отличились Артур (45), Эдон Жегрова (69) и Пайтим Касами (73)

Добавим, что «Кайрат» занимает четвертое место в турнирной таблице группы H, набрав очко. Подопечные Курбана Бердыева не смогут выйти в плей-офф турнира, поскольку у идущего вторым Карабаха десять набранных очков. «Базель» располагается на первой строчке с 11 очками.

В заключительном туре «Кайрат» сыграет в гостях против «Омонии», а швейцарский клуб на своем поле примет «Карабах». Обе встречи пройдут 9 декабря.