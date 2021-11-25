«Барселона» не сможет рассчитывать на Педри до конца 2021 года

Центральный полузащитник «Барселоны» Педри продолжает восстанавливаться от мышечной травмы, полученной в конце сентября этого года.

Согласно информации Sport.es, каталонский клуб рассчитывал на возвращение 19-летнего футболиста в общую группу в декабре, однако у хавбек произошел рецидив. Отмечается, что игрок сможет выйти на поле в 2022 году.

Напомним, что в нынешнем сезоне Педри принял участие в четырех матчах «Барселоны» во всех турнирах, не отличившись голевыми действиями. 22 ноября испанец стал лауреатом награды Golden Boy-2021, которая вручается лучшему молодому игроку не старше 21 года.