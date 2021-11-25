Худяков превзошел Акинфеева и стал самым молодым российским голкипером в еврокубках

25 сентября проходит матч пятого тура Лиги Европы между «Локомотивом» и «Лацио». В стартовом составе «железнодорожников» вышел 17-летний Даниил Худяков.
Таким образом, Худяков превзошел Акинфеева, став самым молодым российским голкипером на момент дебюта в основных стадиях еврокубков.
Вратарь дебютировал в Лиге Европы в возрасте 17 лет и 10 месяцев. Худяков стал самым молодым российским голкипером, сыгравшим в еврокубках. Предыдущее достижение принадлежало Игорю Акинфееву, дебютировавшему в Европе в возрасте 18 лет и 5 месяцев.
источник: «Советский спорт»