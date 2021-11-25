Вагнер Лав попрощался с «Кайратом» после матча с «Базелем» в Лиге Конференций

Форвард «Кайрата» Вагнер Лав провел последний матч за казахстанскую команду в игре пятого тура Лиги Конференций против «Базеля». В этой игре он забил первый гол своей команды.

Это был его последний матч за команду. Соглашение не будет продлено. 37-летний бразилец открыл счет в этой игре. После матча на стадионе прошла торжественная церемония, во время которой Вагнер попрощался с болельщиками клуба из Алматы.

Вагнер Лав последние два сезона выступал именно за «Кайрат». За команду из Алматы нападающий провел 56 матчей, в которых смог забить 25 голов и отдать 20 передач. Действующая трансферная стоимость бразильца оценивается в 750 тысяч евро по данным портала Tranfermarkt.