Влашич отметился первой голевой передачей за «Вест Хэм», ассистировав Ярмоленко

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Хорватии Ниола Влашич сделал первое результативное действие за свой новый клуб.

В матче группового этапа Лиги Европы против венского «Рапида» хорват ассистировал украинскому нападающему Андрею Ярмоленко, открывшему счет на 40-й минуте встречи. Для этого Влашичу понадобилось провести восемь игр во всех турнирах.

Напомним, Влашич перешел в английский клуб 31 августа 2021 года за 30 миллионов евро. Контракт футболиста с лондонцами рассчитан до 30 июня 2026 года.