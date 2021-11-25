Гаджи Гаджиев: Миранчуку нет смысла оставаться в «Аталанте», он там не играет

Известный тренер России Гаджи Гаджиев оценил положение Алексея Миранчука в «Аталанте», где он практически не выходит играть в матчах «бергамасков».

«Сложно сказать, с одной стороны спортивная составляющая. Но она не всегда играет главную роль. Миранчуку, скажем, в плане достижений лучше остаться в «Аталанте», но там у него не складываются отношения в команде. Он там не играет, смысл оставаться? «Зенит» — хороший и солидный клуб. Здесь Миранчук точно будет играть», - приводит слова Гаджиева «РБ-Спорт».

В текущем сезоне серии А Миранчук сыграл лишь в шести матчах «Аталанты», при этом не отметившись результативными действиями. В Лиге чемпионом на счету хавбека две игры и один ассист.