«Галатасарай» обыграл «Марсель», обеспечив себе выход в плей-офф Лиги Европы

Турецкий «Галатасарай» на своем поле оказался сильнее французского «Марселя» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу стамбульского клуба.

В составе победителей отличился Александру Цикалдау (12-я минута), Софиан Фегули (64-я) и Райан Бабел (83-я), а также один мяч в свои ворота отправил игрок марсельцев Дуже Чалета-Цар (30-я).

Отметим, что на 68-й минуте футболист провансальцев Аркадиуш Милик не реализовал одиннадцатиметровый удар. Но по итогам игры поляк сумел оформить дубль (70-я и 85-я).

Таким образом, команда Фатиха Терима с 11 очками обеспечила себе участие в плей-офф турнира. Подопечные Хорхе Сампаоли с четырьмя очками расположились на третьей позиции, потеряв все шансы на выход в следующую стадию ЛЕ.

В следующем туре «Галатасарай» на выезде сыграет с римским «Лацио», а «Марсель» примет дома московский «Локомотив». Обе встречи состоятся 9 декабря.