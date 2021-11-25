«Монако» - «Реал Сосьедад»: Головин в стартовом составе монегасков

25 ноября на стадионе «Луи II» состоится матч пятого тура Лиги Европы между «Монако» и «Реал Сосьедадом». Полузащитник хозяев Александр Головин вошел в стартовый состав своей команды.
«Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике, Диоп, Головин, Жан Лукас, Фофана, Бен-Йеддер, Фолланд.
«Реал Сосьедад»: Райан, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос, Сильва, Мерино, Субименди, Янузай, Исак, Ойарсабаль.
После четырех туров подопечные Нико Ковача возглавляют турнирную таблицу в своей группе с восемью очками, в активе «Сосьедада» шесть баллов и вторая строчка в квартете.
источник: «Советский спорт»