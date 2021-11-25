Иммобиле отличился вторым забитым мячом с пенальти в матче «Локомотив» – «Лацио»

Футболисты «Лацио» удвоили свое преимущество в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Локомотива».

Отметим, что своим вторым голом в сегодняшней встрече отличился нападающий римлян Чиро Иммобиле, забивший с пенальти на 63-й минуте. При этом его первый гол также был забит после 11-метрового удара, который был реализован на 56-й минуте.

Добавим, что в данный момент идет 72-я минута встречи. В случае поражения в сегодняшней игре московский клуб лишится шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.