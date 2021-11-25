Черданцев сообщил, что встреча руководства «Локомотива» с Рангником пройдет после матча с «Лацио»

Известный комментатор Георгий Черданцев рассказал о том, что после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» – «Лацио» руководство московской команды проведет встречу с Ральфом Рангником.

Отметим, что ранее появилась информация, что немецкий специалист близок к тому, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед» до конца текущего сезона. Затем он должен стать консультантом «красных дьяволов» на протяжении двух лет. Тем самым, Рангник займет место Оле-Гуннара Сульшера, покинувшего клуб 21 ноября.

– По моей информации, в руководстве «Локомотива» полное спокойствие, есть понимание ситуации. Официально обо всем будет объявлено после игры. После матча будет встреча Рангника с руководством «Локомотива», – сказал Черданцев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Рангник занимает пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива» с июля 2021 года. В данный момент железнодорожники занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков по итогам 15 сыгранных туров.