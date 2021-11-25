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«Байер» победил «Селтик» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Встреча прошла на «Бай-Арене» в Леверкузене.
«Байер» победил «Селтик» и вышел в плей-офф Лиги Европы
25 ноября 2021 22:39
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автор фото: Твиттер ФК "Байер"

Немецкий «Байер» на своем поле обыграл шотландский «Селтик» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу леверкузенского клуба.

В составе победителей дубль оформил Роберт Андрих (16-я и 82-я минуты). Также один мяч на свой счет записал Мусса Диаби (87-я). Гости ответили голами в исполнении Йосипа Юрановича (40-я минута) и Жоты (56-я).

Таким образом, команда Херардо Сеоане с 13 очками обеспечила себе проход в плей-офф турнира. Подопечные Ангелоса Постекоглу с шестью очками расположились на третьей строчке, лишившись шансов на выход в следующую стадию ЛЕ.

В следующем туре «Байер» сыграет на выезде с венгерским «Ференцварошем», а «Селтик» примет дома испанский «Бетис». Обе встречи состоятся 9 декабря.

источник: «Советский спорт»
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