«Байер» победил «Селтик» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Немецкий «Байер» на своем поле обыграл шотландский «Селтик» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу леверкузенского клуба.

В составе победителей дубль оформил Роберт Андрих (16-я и 82-я минуты). Также один мяч на свой счет записал Мусса Диаби (87-я). Гости ответили голами в исполнении Йосипа Юрановича (40-я минута) и Жоты (56-я).

Таким образом, команда Херардо Сеоане с 13 очками обеспечила себе проход в плей-офф турнира. Подопечные Ангелоса Постекоглу с шестью очками расположились на третьей строчке, лишившись шансов на выход в следующую стадию ЛЕ.

В следующем туре «Байер» сыграет на выезде с венгерским «Ференцварошем», а «Селтик» примет дома испанский «Бетис». Обе встречи состоятся 9 декабря.