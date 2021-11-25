«Локомотив» уступил «Лацио» в Москве и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» – «Лацио» завершился победой римской команды со счетом 3:0.

В составе итальянского клуба дублем отметился форвард Чиро Иммобиле, дважды удачно реализовавший пенальти на 56-й и 63-й минутах. Еще один гол забил Педро (87).

Отметим, что «Лацио» набрал восемь очков и расположился на втором месте в турнирной таблице группы E, гарантировав себе выход в плей-офф Лиги Европы. «Локомотив» остался на последней, четвертой строчке с двумя очками. Подопечные Маркуса Гисдоля лишились шансов на попадание в 1/8 финала данного турнира.

9 ноября «Лацио» сыграет дома против «Галатасарая», а железнодорожники в тот же день отправятся в гости к «Марселю». В случае победы над французским клубом, москвичи займут в своем квартете третье место, дающее право сыграть в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги конференций.

Лига Европы

5-й тур

Группа E

«Локомотив» – «Лацио» – 0:3 (0:0)

Голы: Иммобиле, 56, 63 (оба – с пенальти). Педро, 87.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Сильянов, 28), Едвай, Мурило, Рыбус, Марадишвили (Зинович, 77), Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский (Смолов, 59), Лисакович, Камано (Борисенко, 77).

«Лацио»: Стракоша, Хюсай, Ачерби, Фелипе, Патрик, Башич, Лейва (Катальди, 59), Луис Альберто (Милинкович-Савич, 59), Дзакканьи (Лаццари, 82), Иммобиле (Мурики, 66), Андерсон (Педро, 46).

Предупреждения: Камано (1), Ненахов (14), Дзакканьи (21), Альберто (36), Сильянов (55), Лейва (57), Баринов (63), Милинкович-Савич (76), Рыбус (87).