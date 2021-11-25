«Фейеноорд» в меньшинстве вырвал ничью в концовке матча со «Славией»

25 ноября прошел матч пятого тура Лиги Конференций между «Славией» и «Фейеноордом». Игра завершилась со счетом 2:2.

На 12-й минуте счет открыли футболисты «Славии» усилиями Питера Олайинка. Спустя некоторое время черно-красные отыгрались благодаря голу Дессерса (31). На 36-й минуте прямую красную за грубый фол был удален полузащитник Гус Тиль, оставив свою команду в меньшинстве на второй тайм.

В середине второй половины Ян Кухта вывел чешскую команду вперед (66), однако в самой концовке гости все же смогли отыграться усилиями Дессерса, который оформил дубль (93).

По итогам пяти матчей в группе E «южный клуб» остался на первом месте в группе с 11-ю очками. На второй строчке расположилась «Славия», имея в активе семь баллов.

Следующий матч в Лиге конференций чехи проведут на выезде против «Унион Берлин», а «Фейеноорд» примет «Маккаби».

Лига конференций

5-й тур, группа E

«Славия» (Прага) - «Фейеноорд» (Роттердам) 2:2

Голы: Олайинк 12, Кухта 66, - Дессерс 31, 93.

«Славия»: Мандоус, Ба (Траоре, 90), Качараба, Усу, Дорли, Голеш, Станчу, Масопуст (Кухта, 46), Лингр (Экпай, 78), Шранц (Шевчик, 62), Олайинка.

«Фейеноорд»: Марциано, Педерсен, Траунер, Сенеси (Гертрюйда, 85), Маласиа, Торнстра (Джаханбахш, 78), Эурснес, Тил, Кекчю, Линссен (Дессерс, 19), Синистерра (Нелсон, 85).

Предупреждения:

Усу (27), Масопуст (39), Крменчик (39), Шевчик (63), Кухта (69), Маласиа (72), Дессерс (89), Кекчю (89), Качараба (89).

Удаление:

Тиль (37).