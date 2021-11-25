Передача Влашича помогла «Вест Хэму» обыграть «Рапид» и занять первое место в своей группе

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы лондонский «Вест Хэм» на выезде переиграл венский «Рапид» и досрочно обеспечил себе первое место в группе Н.
На 40-й минуте счет открыл украинский форвард гостей Андрей Ярмоленко, воспользовавшись передачей бывшего полузащитника ЦСКА Николы Влашича. Через пять минут Марк Ноубл реализовал пенальти и установил окончательный результат.
Таким образом, «Вест Хэм» набрал 13 очков и обеспечил себе первое место в группе. «Рапид» с тремя очками замыкает турнирную таблицу квартета.
Лига Европы
Группа Н
5-й тур
«Рапид» (Вена, Австрия) - «Вест Хэм» (Лондон, Англия) - 0:2 (0:2)
Голы: Ярмоленко, 40; Ноубл, 45 (с пенальти).
источник: «Советский спорт»