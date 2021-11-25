«Тоттенхэм» проиграл «Муре» в Лиге конференций

В матче пятого тура группового этапа Лиги конференций лондонский «Тоттенхэм» на выезде уступил словенской «Муре» со счетом 1:2.

На 11-й минуте Томи Хорват вывел хозяев вперед. Гости смогли отыграться на 72-й минуте - свой очередной мяч забил Гари Кейн. Развязка наступила на четвертой добавленной минуте: Амадей Мароша принес словенцам первую победу.

«Тоттенхэм» с семью очками делит второе место с «Витессом», однако выше подняться уже не сможет. «Мура» набрала свои первые три очка, но осталась последней.

Лига Европы

Группа G

5-й тур

«Мура» (Мурска-Собота, Словения) - «Тоттенхэм» (Лондон, Англия) - 2:1 (1:0)

Голы: Хорват, 11; Мароша, 90 - Кейн, 72.