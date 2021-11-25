«Мы говорим с игроками на эту тему и стараемся убедить их». Президент «Баварии» - о вакцинации

Глава «Баварии» Герберт Хайнер считает, что вакцинация - дело каждого, однако это единственный способ вернуться к прежней жизни. На днях непривитый Джошуа Киммих вновь сдал положительный тест на COVID-19.

«Вакцинация - это, конечно, личное решение каждого человека. Но в «Баварии» мы рассматриваем вакцинацию как лучший способ снова вести нормальную жизнь.

Могу вас заверить, что мы разговариваем с нашими игроками на эту тему и пытаемся их убедить. В то же время публичные нападения на Джошуа Киммиха - это ненормально. Мы поддерживаем Джошуа и защищаем его », - цитирует Хайнера «Bayern & Germany».