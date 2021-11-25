«Только отпуск»: Тедеско объяснил причины своего визита в Москву

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, зачем приехал в российскую столицу.

«Что я делаю в Москве? Только отпуск. Все хорошо. Отдыхаю. Всем спасибо!», - приводит слова немца «Спорт-Экспресс».

Напомним, вчера Тедеско был замечен на матче Лиги Европы «Спартак» - «Наполи», а сегодня посетил встречу «Локомотива» и «Лацио». Ранее появилась информация о том, что Доменико приехал уладить некоторые налоговые формальности, касающиеся периода его работы в России.

В прошлом сезоне красно-белые под руководством Тедеско завоевали серебряные медали РПЛ.