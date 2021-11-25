Маркус Гисдоль: «Локомотив» достойно смотрелся в матче против «Лацио», однако счет на табло

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвел итоги матча пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором его команда дома уступила «Лацио» (0:3).

Отметим, что по итогам прошедшей встречи московский клуб лишился шансов на выход в 1/8 финала данного турнира.

– Мы играли хорошо вплоть до второго пропущенного гола с пенальти. Потом потеряли контроль над игрой, соперник этим воспользовался, последние 30 минут были не наши. Сегодняшние замены также не смогли улучшить игру, поэтому такой результат. Мы достойно смотрелись против команды европейского уровня, но счет на табло, – сказал Гисдоль после матча с римлянами.

Добавим, что в заключительно туре «Локомотив» сыграет в гостях против «Марселя». Встреча состоится 9 ноября. В случае победы над французским клубом, москвичи смогут занять третье место в турнирной таблице группы E, дающее право сыграть в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги конференций.