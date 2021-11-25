Маркус Гисдоль: Худяков напоминает молодого Нойера

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль заявил, что 17-летний голкипер «железнодорожников» Даниил Худяков чем-то напоминает молодого Мануэля Нойера, с которым он вместе работал в «Шальке».

— Как вам еврокубковый дебют Худякова?

— Очень талантливый игрок. Когда я работал ассистентом тренера в «Шальке», у нас в команде был молодой Нойер. Даниил чем-то напоминает Мануэля в те годы. Верю, что у нас растет звезда, — сказал Гисдоль «СЭ».

Напомним, Даниил Худяков превзошел достижение Акинфеева, став самым молодым российским голкипером, дебютировавшем в еврокубковых матчах в основной стадии.

Вратарь дебютировал в Лиге Европы в возрасте 17 лет и 10 месяцев. Худяков стал самым молодым российским голкипером, сыгравшим в еврокубках. Предыдущее достижение принадлежало Игорю Акинфееву, дебютировавшему в Европе в возрасте 18 лет и 5 месяцев.