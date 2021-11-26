«Севилья» заинтересована в подписании полузащитника «Шахтера» Мудрика

Атакующий полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата Испании.

Как сообщает Todofichajes, 20-летнего украинца хочет подписать «Севилья», готовая оформить трансфер хавбека в 2022 году.

Добавим, что Мудрик является воспитанником академии «Шахтера». В составе взрослой команды он отыграл 22 матча, забил два гола и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.