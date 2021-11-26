Антонио Конте: Уровень «Тоттенхэма» не так высок

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте признал, что уровень «шпор» на данный момент не так высок, чтобы показывать стабильные результаты во всех турнирах.

«Нам нужно терпение, чтобы стать лучше, чтобы снова стать сильными. Мы были слабыми не только технически и тактически, но и морально. Чтобы вернуть «Тоттенхэм», потребуется время.

Спустя три недели я начинаю понимать ситуацию. Это не просто. На данный момент уровень «Тоттенхэма» не так высок, - цитирует Конте Goal.

На 11-й минуте Томи Хорват вывел хозяев вперед. Гости смогли отыграться на 72-й минуте - свой очередной мяч забил Гари Кейн. Развязка наступила на четвертой добавленной минуте: Амадей Мароша принес словенцам первую победу.

«Тоттенхэм» с семью очками делит второе место с «Витессом», однако выше подняться уже не сможет. «Мура» набрала свои первые три очка, но осталась последней.