В «Неаполе» открыли памятник Марадоне и провели поминальные мероприятия

В Неаполе открыли памятник Диего Марадоне и провели поминальные акции.

Как сообщает телеканал RAI News 24, в четверг статуя футболиста с мячом в момент игры появилась перед стадионом «Наполи», который с прошлого года носит имя Марадоны. В ближайшее время власти определят постоянное место для памятника.

Кроме того, по всему Неаполю проводились различные поминальные акции, закончившиеся шествием с факелами в центре города. В итальянских кинотеатрах запустили ленту «Рука Бога», которая позже будет доступна на Netflix.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года от острой сердечной недостаточности.