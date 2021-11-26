«Лион» в гостях переиграл «Брондбю», одержав свою пятую победу кряду в Лиге Европы

Футболисты «Лиона» на выезде обыграли «Брондбю» (3:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

В составе французской команды два гола забил полузащитник Райан Шерки, отличившийся на 57-й и 66-й минутах. Еще один гол на счету форварда Ислама Слимани (76). Соперник ответил забитым мячом нападающего Микаэля Уре (51).

Отметим, что «Лион» одержал свою пятую победу кряду и набрал 15 очков, оставшись на первом месте в турнирной таблице группы А. «Брондбю» располагается на четвертой строчке с двумя очками.

В параллельной встрече квартета А «Рейнджерс» добился домашней победы над пражской «Спартой» (2:0) благодаря дублю форварда Альфредо Морелоса.

9 ноября «Лион» на своем поле примет команду из Глазго, а датчане в тот же день отправятся в гости к чешскому клубу.

Лига Европы

5-й тур

Группа A

«Брондбю» – «Лион» – 1:3 (0:0)

Голы: Уре – Шерки, 57, 66. Слимани, 76.

«Рейнджерс» – «Спарта» (Прага) – 2:0 (1:0)

Голы: Морелоc, 15, 49.