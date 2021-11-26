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Голевая передача Головина помогла «Монако» одержать победу над «Реал Сосьедадом»

Матч завершился со счетом 2:1.
26 ноября 2021 00:49
автор: Александр Бойченко

25 ноября на стадионе «Луи II в Монако состоялся матч между одноименной командой и «Реал Сосьедадом» в рамках 5-го тура Лиги Европы на групповом этапе. Победу праздновали футболисты хозяев поля со счетом 2:1.

Голы в составе «монегасков» забили Кевин Фолланд (28-я минута) с передачи Головина и Юссуф Фофана (38). Единственный гол в составе «бело-голубых» забил шведский форвард Александер Исак (35).

Отметим, что автор победного мяча в ворота испанцев Фофана на 89-й минуте схлопотал красную карточку.

По итогам очной встречи «Монако» сохранило первую строчку, набрав 11 баллов. В активе испанского клуба шесть очков и третья позиция.

В заключительном матче группы подопечные Нико Ковача отправятся на выезд к «Штурму», а «Сосьедад» примет ПСВ.

Лига Европы
5-й тур, группа B
«Монако» (Монако) - «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) 2:1

Голы: Фолланд 28, Фофана 38, - Исак 35

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Бадиашиле (Дисаси, 68), Кайо Энрике, Головин, Жан Лукас, Диоп (Желсон Мартинш, 76), Фофана, Бен-Йеддер (Боадю, 76), Фолланд.

«Реал Сосьедад»: Райан, Сальдуа (Горосабель, 46), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Сильва (Барренечеа, 46), Мерино (Турриентес, 66), Субименди, Янузай (Порту, 75), Исак (Серлот, 73), Ойарсабаль.

Предупреждения:

Марипан (15), Головин (33), Сальдуа (44), Янузай (58), Субименди (75).

Удаление:

Фофана (89).

источник: «Советский спорт»
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