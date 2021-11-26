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«Лестер» обыграл «Легию» в Лиге Европы и подвинул «Спартак» с первого места в группе

Шансы на выход в плей-офф турнира имеют все четыре команды
«Лестер» обыграл «Легию» в Лиге Европы и подвинул «Спартак» с первого места в группе
26 ноября 2021 00:52
автор: Александр Шульгин
автор фото: Твиттер ФК "Легия"

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Лестер» на своем поле переиграл «Легию» со счетом 3:1 и вышел на первое место в группе С.

Окончательный результат был установлен уже в первом тайме. На 11-й минуте Патсон Дака открыл счет, через десять минут Джеймс Мэдисон удвоил преимущество хозяев. На 26-й минуте гости получили право на пенальти. Удар Махира Эмрели Каспер Шмейхель парировал, но на добивании первым оказался Филип Младенович. На 33-й минуте Вилфред Ндиди забил третий мяч «лис».

Таким образом, англичане набрали восемь очков и обошли московский «Спартак». Команда Руя Витории с семью очками делит второе место с «Наполи», опережая итальянцев по дополнительным показателям. «Легия» с шестью очками замыкает турнирную таблицу. Все четыре команды претендуют на выход в плей-офф, в том числе.

В последнем туре поляки дома примут «Спартак», а «Наполи» и «Лестер» сойдутся в Италии.

Лига Европы
Группа С
5-й тур
«Лестер» (Англия) - «Легия» (Варшава, Польша) - 3:1 (3:1)
Голы: Дака, 11; Мэдисон, 31; Ндиди, 33 - Младенович, 26.

источник: «Советский спорт»
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