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«Айнтрахт» сыграл вничью с «Антверпеном» и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы

Матч завершился ничьей 2:2
26 ноября 2021 00:54
автор: Александр Бойченко

25 ноября на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте состоялся матч 5-го тура Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Анверпеном». Игра завершился ничьей 2:2

Гол в составе «орлов» забил Даити Камада (13-я минута). Гости отыгрались в первом же тайме усилиями Раджи Найнгголана (33). Танзанийский форвард гостей вывел свою команду вперед на 88-й минуте, однако команда из Франкфурта-на-Майне все равно добилась ничьи благодаря голу Пасиенсии на 94-й минуте.

Таким образом, «Айнтрахт» при любом раскладе перед последним туром гарантировал себе плей-офф турнира, набрав 11 очков. На счету бельгийской команды последнее место в квартете и два балла.

Следующий матч в Лиге Европы «орлы» сыграют против «Фенербахче» в Турции, а «Антверпен» примет «Олимпиакос».

Лига Европы
5-й тур, группа D
«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Антверпен» (Антверпен) 2:2

Голы: Камада 13, Пасиенсия 94, - Найнгголан 33, Самата 88

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Чендлер, Хасебе, Ндика, Тута, Костич, Соу, Камада, Якич, Линдстрем (Хеуге, 78), Борре (Ламмерс, 69).

«Антверпен»: Бюте, де Лат, Десолей, Диниш Алмейда, Вайнс, Наингголан, Верстрате, Двомо (Юсуф, 67), Саматта, Фишер (Эггештайн, 76), Фрай.

Предупреждения:

Десолей (59), Фрай (83).

источник: «Советский спорт»
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