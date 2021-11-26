«Рома» разгромила «Зарю» и вышла в плей-офф Лиги конференций

В матче пятого тура группового этапа Лиги конференций «Рома» на своем поле разгромила луганскую «Зарю» со счетом 4:0 и досрочно завоевала путевку в плей-офф турнира.

В составе победителей отличились Карлес Перес, Николо Дзаньоло и дважды Тэмми Абрахам. Кроме того, в конце первого тайма Жордан Верету не реализовал пенальти.

«Рома» набрала десять очков и гарантировала себе как минимум второе место. Возглавляет квартет С норвежский «Буде Глимт», обыгравший болгарскую «Софию».

В последнем туре подопечные Жозе Моуринью поедут в Софию, а «Буде Глимт» отправится на Украину.

Лига конференции

Группа С

5-й тур

«Рома» (Рим, Италия) - «Заря» (Луганск, Украина) - 4:0 (2:0)

Голы: Перес, 15; Дзаньоло, 33; Абрахам, 46; 75.

Незабитый пенальти: Верету, 41.