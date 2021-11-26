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«Ривер Плейт» в 36-й раз стал чемпионом Аргентины

Клуб установил абсолютный рекорд по количеству титулов
26 ноября 2021 08:12
автор: Александр Шульгин

В матче 22-го тура чемпионата Аргентины «Ривер Плейт» разгромил «Расинг» и досрочно гарантировал себе чемпионский титул.

В составе победителей отличились Брайан Ромеро, оформивший дубль, Агустин Палавесино и Хулиан Альварес.

Таким образом, преимущество «Ривер Плейта» над ближайшим преследователем составляет уже 12 очков за три тура до конца первенства, что сделало команду недосягаемой.

Отметим, что команда завоевала чемпионский титул в 36-й раз в своей истории, что является абсолютным рекордом. На втором месте с 28 победами в первенстве идет «Бока Хуниорс».

источник: «Советский спорт»
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