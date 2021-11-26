Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, конкурентами россиянина стали полузащитник леверкузенского «Байера» Роберт Андрих, также оформивший дубль в матче против «Селтика», представитель этого же амплуа из французского «Лиона» Райан Шерки, дважды поразивший ворота «Брондбю», и форвард «Рейнджерс» Альберто Морело, два мяча которого помогли шотландцам победить пражскую «Спарту».

Напомним, Соболев забил два мяча в матче против «Наполи», принеся красно-белым победу со счетом 2:1. За тур до конца группового этапа турнира «Спартак» с семью очками занимает второе место в группе С.