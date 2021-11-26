Черчесов назвал наиболее подходящего соперника для сборной России в стыковых матчах

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал наиболее подходящего соперника для национальной команды в стыковых матчах ЧМ-2022.

«Что касается возможных соперников, то многие из них нам хорошо известны. Играли и с Шотландией, и с Польшей, и с Австрией, и со Швецией, и с Турцией. Невозможно предсказать, кто в каком состоянии будет из них в марте. Но если говорить о сегодняшнем дне, то Турция - наиболее предпочтительный вариант.

Мы эту команду хорошо знаем, чаще всего играли с Турцией за последние пять лет - шесть раз, и достаточно удачно. Ну и мы понимаем, в каком состоянии они находятся на данный момент. Кстати, федерация футбола Турции связывалась со мной по поводу возможной работы, я изучал эту команду досконально. У них действительно есть очень хорошие игроки, большие личности. Но на данный момент видно, что сборная пока не сбалансирована.

Я еще раз подчеркиваю, что речь о сегодняшнем моменте. Что будет в марте - я не знаю», - приводит слова Черчесова «Комсомольская правда».

Напомним, сегодня пройдет жеребьевка полуфинальных стыковых матчей ЧМ-2022. Россия находится в числе «сеяных» команд. Свою встречу команда Карпина проведет 24 марта дома.

По итогам отборочного турнира мирового первенства россияне заняли второе место в своей группе, в последнем туре пропусти вперед Хорватию.