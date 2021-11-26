Ашот Хачатурянц: Я точно не поставлю свои имя и репутацию на кон ни за какие деньги

Новый президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что ни один из клубов РПЛ не сможет оказать на него давления в своих целях.

«Ттогда будет восьмой новый руководитель РПЛ. Потому что у меня порядковый номер седьмой. Я играл под ним. Просто будет новый руководитель и все.

Потому что то, что у меня есть сегодня к моим 53 годам - это мое слово и моя репутация. Я точно ни поставлю это на кон ни за какие деньги», - сказал Хачатурянц в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Хачатурянц сменил на своем посту Сергея Прядкина. Руководитель был избран на безальтернативной основе, поскольку других кандидатов для участия в выборах зарегистрировано не было.