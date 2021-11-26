Тренер «Легии» - о матче со «Спартаком»: Мы будем бороться до конца, тем более играем на своем поле

Главный тренер «Легии» Марек Голембевски высказался о шансах своей команды выйти из группы перед заключительным матчем в квартете со «Спартаком».

«Мы должны верить в себя. Последний матч в группе со «Спартаком» станет домашним матчем «Легии». Думаю, это будет для нас большим преимуществом.

У каждого есть шанс пройти в следующий раунд, потому что плотность в турнирной таблице очень высока. Мы будем бороться до конца », - цитирует Голембевски официальный сайт УЕФА.

Перед последним матчем в группе на счету польской команды последнее место и шесть очков, в активе красно-белых вторая позиция и восемь баллов. Очный матч состоится 9 декабря в 20:45 мск.