«Он ничего не может сделать уже, не тянет»: Геннадий Орлов раскритиковал Артема Дзюбу

Комментатор Геннадий Орлов поделился свои мнением об игре нападающего «Зениат» Артема Дзюбы в нынешнем сезоне.

«Дзюба в матче с «Мальме» не был одним из лучших. Да, он заработал пенальти, но он и не забил пенальти. Артем уже не игрок основы, к сожалению. Он не тянет команду, как делал раньше. Ну, посмотрим, будут матчи. Но видите, когда бразильцы начинают бегать, ему создаются возможности, он тогда, конечно, острый. Он все-таки видит поле, умеет забить, техничен. Но это все на малой дистанции. Где эти рывки? Он же вообще во фланг ни разу не пробежал. Пытался, но не убежал ни разу. Ничего не может сделать уже, сам по флангу пройти не может. Скорости нет», — сказал Орлов в эфире «Радио «Зенит».

Напомним, в текущем сезоне Дзюба провел 20 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил десять мячей.

За тур до конца группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» гарантировал себе третье место в своем квартете и участие в плей-офф Лиги Европы весной.

В РПЛ команда Сергея Семака после 15 туров лидирует с 33 очками, на четыре очка опережая ближайшего преследователя - московское «Динамо».